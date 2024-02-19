Россияне в корне изменили отношение к китайским автомобилям

Вместе с тем, как растет доля «китайцев» на российском авторынке, меняется и отношение россиян к ним. Это доказал новый совместный онлайн-опрос аналитического агентства «Автостат» и портала «Авто Mail.ru», участие в котором приняли более 4 тысяч автовладельцев.

Согласно его результатам, купить китайский автомобиль сегодня готовы более половины россиян (53,1%), хотя еще пять лет назад на это решились бы всего 6,4% российских автомобилистов – в 8 раз меньше, чем сейчас.

Также опрос показал, что почти каждый четвертый (26,6%) житель РФ вынужден купить «китайца» из-за отсутствия альтернатив на рынке. Еще 18,4% уже купили китайский автомобиль, а 6,8% рассматривают такую машину в качестве второго авто в семье.

В то же время почти треть (28%) участников опроса на возможность покупки китайского автомобиля ответили отрицательно. Однако пять лет назад ответивших так же было 88,3%, то есть в три раза больше.