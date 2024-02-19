В США пересмотрели стратегию по переходу на электрокары

В апреле 2023 года, Агентство по охране окружающей среды (EPA) предложило планы по снижению выбросов углекислого газа от новых автомобилей на 56% к 2032 году, ожидая, что к 2030 году доля электромобилей в производстве достигнет 60%, а к 2032 году — 67%, пишет SPEEDME.RU. Однако в соответствии с обновленными предложениями, которые предполагается опубликовать в ближайшее время, EPA планирует снизить темпы ужесточения стандартов до 2030 года, что приведет к снижению доли электромобилей в общем объеме производства к 2030 году до менее чем 60%.