Фургоны для души

Многие разновидности автомобильных кузовов ушли в историю. Кто сейчас вспомнит, что такое «ландоле» или «фаэтон»? В этом списке есть и один утилитарный кузов, для которого в русском даже нет подходящего термина: у нас его просто называют фургоном. У англичан это Delivery van, американцев — Sedan delivery, у немцев — Lieferwagen. А по сути, трёхдверный универсал, у которого сзади на месте окон — глухие боковины. Раньше их выпускало множество заводов, от французского Peugeot до советского АЗЛК. Но потом их вытеснили более вместительные «каблучки». Дольше всех продержался английский Vauxhall, выпускавший фургончики Astravan вплоть до 2013 года. Впрочем, в Англии многим по-прежнему нравится эта эстетика. Поэтому рукастые ребята тюнингуют свои фургончики до умопомрачения, а некоторые даже сами делают такие машины!