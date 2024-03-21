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Фургоны для души

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Выпускавшееся с 2004 по 2014 год семейство Opel / Vauxhall Astra H было последним поколением модели, предлагавшимся в виде фургончика. Но разве это может остановить по-настоящему увлечённых людей? В английской мастерской Griffin Autos, которая специализируется на марке Vauxhall, превратили в фургон машину следующего поколения. Взяли простой дизельный универсал, аккуратно заварили проёмы дверей, а на место окон вварили специально изготовленные заглушки. В грузовом отсеке смонтировали пол и перегородку от фургона Astravan H. Да ещё и заменили штатный мотор на топовый 195-сильный дизель с двумя турбинами, заодно установив шестиступенчатую коробку, всё внешнее оперение, колёса и кожаный салон от богато оснащённой машины-донора. По-моему, получилась отличная разгонная машина для автосервиса — и за запчастями съездить, и заодно порекламировать своих жестянщиков.
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Выпускавшееся с 2004 по 2014 год семейство Opel / Vauxhall Astra H было последним поколением модели, предлагавшимся в виде фургончика. Но разве это может остановить по-настоящему увлечённых людей? В английской мастерской Griffin Autos, которая специализируется на марке Vauxhall, превратили в фургон машину следующего поколения. Взяли простой дизельный универсал, аккуратно заварили проёмы дверей, а на место окон вварили специально изготовленные заглушки. В грузовом отсеке смонтировали пол и перегородку от фургона Astravan H. Да ещё и заменили штатный мотор на топовый 195-сильный дизель с двумя турбинами, заодно установив шестиступенчатую коробку, всё внешнее оперение, колёса и кожаный салон от богато оснащённой машины-донора. По-моему, получилась отличная разгонная машина для автосервиса — и за запчастями съездить, и заодно порекламировать своих жестянщиков. 
© Motor.ru
А вот здесь неизвестный нам умелец поработал с универсалом Ford Focus второго поколения. Масштаб жестяных работ сравнительно невелик — ведь фургону оставили короткие двери от базового «вагона». Как и во многих подобных случаях, практичность была не главным приоритетом: нынешний владелец заменил штатный дизель на пятицилиндровый турбомотор от «горячего хэтчбека» Focus ST. Причём крепко его «зарядил» — кованые поршни, большая турбина и интеркулер позволили повысить отдачу с 225 до 350 сил. А в салоне прописались кресла Recaro, щиток приборов и дополнительные указатели от Фокуса ST. Кстати, в прошлом Ford выпускал подобные машины серийно, но это было давно: последним был фургончик на базе трёхдверного универсала Ford Escort четвёртого поколения, сборка которого закончилась в 1990 году.
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А вот здесь неизвестный нам умелец поработал с универсалом Ford Focus второго поколения. Масштаб жестяных работ сравнительно невелик — ведь фургону оставили короткие двери от базового «вагона». Как и во многих подобных случаях, практичность была не главным приоритетом: нынешний владелец заменил штатный дизель на пятицилиндровый турбомотор от «горячего хэтчбека» Focus ST. Причём крепко его «зарядил» — кованые поршни, большая турбина и интеркулер позволили повысить отдачу с 225 до 350 сил. А в салоне прописались кресла Recaro, щиток приборов и дополнительные указатели от Фокуса ST. Кстати, в прошлом Ford выпускал подобные машины серийно, но это было давно: последним был фургончик на базе трёхдверного универсала Ford Escort четвёртого поколения, сборка которого закончилась в 1990 году. 
© Motor.ru
Фургончик на базе Ford Focus первого поколения — личная машина вледельца небольшой английской мастерской TH Restorations Марка Грести. Качество исполнения здесь гораздо выше, иной и рецепт работ: в кузов универсала вварили фрагменты боковин от трёхдверного хэтчбека — поэтому и двери длинные. А широкие арки позаимствовали от хот-хэтча Focus RS. От него же взята практически вся начинка: двухлитровый турбомотор Duratec RS, коробка с «самоблоком» Quaife, тормоза, интерьер с креслами-«ковшами» и особые приборы... Но потом машину серьёзно доработали, и не раз — сейчас на ней стоит большая турбина Garrett T36 на оригинальном выпускном коллекторе и «самоблок» KAAZ.
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Фургончик на базе Ford Focus первого поколения — личная машина вледельца небольшой английской мастерской TH Restorations Марка Грести. Качество исполнения здесь гораздо выше, иной и рецепт работ: в кузов универсала вварили фрагменты боковин от трёхдверного хэтчбека — поэтому и двери длинные. А широкие арки позаимствовали от хот-хэтча Focus RS. От него же взята практически вся начинка: двухлитровый турбомотор Duratec RS, коробка с «самоблоком» Quaife, тормоза, интерьер с креслами-«ковшами» и особые приборы... Но потом машину серьёзно доработали, и не раз — сейчас на ней стоит большая турбина Garrett T36 на оригинальном выпускном коллекторе и «самоблок» KAAZ. 
© Motor.ru
В восьмидесятые Ford действительно выпускал небольшими партиями коммерческую версию своей среднеразмерной модели Sierra — это были пятидверные универсалы с глухими панелями вместо задних окон. Для голландского рынка даже подготовили версию с высокой крышей! Но вот машина на фотографии — это совсем другое: кастомный фургон, изготовленный в конце 80-х кузовной мастерской SAS в английском Норвиче в качестве шоу-кара для сети магазинов запчастей VCF Motorparts. Для этого взяли новенький универсал, и умело вживили в его кузов детали от трёхдверного хэтчбека и специально изготовленные заглушки. Машина получила редкий немецкий обвес, много раз меняла двигатели (под капотом побывал V6 и даже V8), и жива до сих пор. Ещё мы встречали аналогичный фургончик красного цвета из Швеции.
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В восьмидесятые Ford действительно выпускал небольшими партиями коммерческую версию своей среднеразмерной модели Sierra — это были пятидверные универсалы с глухими панелями вместо задних окон. Для голландского рынка даже подготовили версию с высокой крышей! Но вот машина на фотографии — это совсем другое: кастомный фургон, изготовленный в конце 80-х кузовной мастерской SAS в английском Норвиче в качестве шоу-кара для сети магазинов запчастей VCF Motorparts. Для этого взяли новенький универсал, и умело вживили в его кузов детали от трёхдверного хэтчбека и специально изготовленные заглушки. Машина получила редкий немецкий обвес, много раз меняла двигатели (под капотом побывал V6 и даже V8), и жива до сих пор. Ещё мы встречали аналогичный фургончик красного цвета из Швеции. 
© Motor.ru

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Перед нами вдвойне непривычный автомобиль — ведь марка Audi никогда не выпускала никакой коммерческой техники. Тем не менее, владелец универсала Audi A4 (B6) 2002 года выпуска решил превратить свою машину в фургончик. Получилось аккуратно, и вполне гармонично — правда, в результате машину нередко путают с обыкновенным Vauxhall Astravan. Под капотом остался штатный дизель 1.9 TDI.
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Перед нами вдвойне непривычный автомобиль — ведь марка Audi никогда не выпускала никакой коммерческой техники. Тем не менее, владелец универсала Audi A4 (B6) 2002 года выпуска решил превратить свою машину в фургончик. Получилось аккуратно, и вполне гармонично — правда, в результате машину нередко путают с обыкновенным Vauxhall Astravan. Под капотом остался штатный дизель 1.9 TDI. 
© Motor.ru
А едва ли не самым популярным объектом для переделки необъяснимым образом оказался... универсал BMW третьей серии в кузове E36! Мы нашли полдюжины таких конверсий. Должны признаться: выглядят все очень гармонично и эффектно. Что этот BMW 328i в ярком колере Dakargelb, что машины более скромных расцветок.
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А едва ли не самым популярным объектом для переделки необъяснимым образом оказался... универсал BMW третьей серии в кузове E36! Мы нашли полдюжины таких конверсий. Должны признаться: выглядят все очень гармонично и эффектно. Что этот BMW 328i в ярком колере Dakargelb, что машины более скромных расцветок. 
© Motor.ru
Переделанная аналогичным образом «трёшка» BMW в кузове E46 — у этой под капотом стоит скромный двухлитровый турбодизель. Нам кажется, светлая окраска такой машине идёт больше: в тёмном цвете окружающие могут не заметить усилия мастеров кузовных дел
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Переделанная аналогичным образом «трёшка» BMW в кузове E46 — у этой под капотом стоит скромный двухлитровый турбодизель. Нам кажется, светлая окраска такой машине идёт больше: в тёмном цвете окружающие могут не заметить усилия мастеров кузовных дел 
© Motor.ru
Пока мы собирали эту подборку, наткнулись ещё на одну BMW. В данном случае фургон приготовили из «пятёрки» в кузове E34 с мотором V8 4.4. Исполнено так себе, да и машина откровенно неухоженная — сами видите: отвалившиеся молдинги и «ноздри» решётки радиатора, трещины в краске... Но в целом смотрится стильно! Ну а трэшовая обивка салона из сиреневого меха чебурашки недвусмысленно намекает, что перевозка грузов для владельца — дело даже не десятое, а сто десятое.
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Пока мы собирали эту подборку, наткнулись ещё на одну BMW. В данном случае фургон приготовили из «пятёрки» в кузове E34 с мотором V8 4.4. Исполнено так себе, да и машина откровенно неухоженная — сами видите: отвалившиеся молдинги и «ноздри» решётки радиатора, трещины в краске... Но в целом смотрится стильно! Ну а трэшовая обивка салона из сиреневого меха чебурашки недвусмысленно намекает, что перевозка грузов для владельца — дело даже не десятое, а сто десятое. 
© Motor.ru
Купленная за сущие копейки Subaru Impreza служила Тому Муну разгонной машиной в его сельскохозяйственном бизнесе. Пока задние арки окончательно не сгнили: тогда он решил не только восстановить кузов, но и переделать его в фургон. А спустя несколько лет машина ушла в отставку, и Том решил приспособить свой фургончик для заездов тайм-аттак. Сейчас в Импрезе стоит 330-сильный турбомотор с коваными поршнями, большие тормоза K-Sport, каркас безопасности, сиденья-«ковши» Sparco и многое другое
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Купленная за сущие копейки Subaru Impreza служила Тому Муну разгонной машиной в его сельскохозяйственном бизнесе. Пока задние арки окончательно не сгнили: тогда он решил не только восстановить кузов, но и переделать его в фургон. А спустя несколько лет машина ушла в отставку, и Том решил приспособить свой фургончик для заездов тайм-аттак. Сейчас в Импрезе стоит 330-сильный турбомотор с коваными поршнями, большие тормоза K-Sport, каркас безопасности, сиденья-«ковши» Sparco и многое другое 
© Motor.ru

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Большинство машин в нашей подборке сделаны в Великобритании — что вполне объяснимо: там фургончики этого типа выпускались дольше всего. Недорогие «бэушки» зачастую становились первыми машинами для молодёжи, отсюда и сентиментальные чувства. Но вот это — чистокровный «австралиец», Holden Commodore: дальний родственник европейского Opel Omega B. Владелец превратил свой пятидверный универсал в трёхдверный фургон, а для пущей эффектности добавил передок от Понтиака GTO (это двухдверного купе на базе Commodore, выпускавшееся для рынка США). Багажная дверь с открывающимся окошком взята от приподнятого универсала Holden Adventra. Родной мотор V8 снабдили приводным компрессором, так что мощности у фургона — с избытком.
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Большинство машин в нашей подборке сделаны в Великобритании — что вполне объяснимо: там фургончики этого типа выпускались дольше всего. Недорогие «бэушки» зачастую становились первыми машинами для молодёжи, отсюда и сентиментальные чувства. Но вот это — чистокровный «австралиец», Holden Commodore: дальний родственник европейского Opel Omega B. Владелец превратил свой пятидверный универсал в трёхдверный фургон, а для пущей эффектности добавил передок от Понтиака GTO (это двухдверного купе на базе Commodore, выпускавшееся для рынка США). Багажная дверь с открывающимся окошком взята от приподнятого универсала Holden Adventra. Родной мотор V8 снабдили приводным компрессором, так что мощности у фургона — с избытком. 
© Motor.ru

Многие разновидности автомобильных кузовов ушли в историю. Кто сейчас вспомнит, что такое «ландоле» или «фаэтон»? В этом списке есть и один утилитарный кузов, для которого в русском даже нет подходящего термина: у нас его просто называют фургоном. У англичан это Delivery van, американцев — Sedan delivery, у немцев — Lieferwagen. А по сути, трёхдверный универсал, у которого сзади на месте окон — глухие боковины. Раньше их выпускало множество заводов, от французского Peugeot до советского АЗЛК. Но потом их вытеснили более вместительные «каблучки». Дольше всех продержался английский Vauxhall, выпускавший фургончики Astravan вплоть до 2013 года. Впрочем, в Англии многим по-прежнему нравится эта эстетика. Поэтому рукастые ребята тюнингуют свои фургончики до умопомрачения, а некоторые даже сами делают такие машины!

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