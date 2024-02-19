У электрокара MINI Cooper появилась новая базовая версия

В Великобритании стартовали продажи хэтчбека в исполнении E Classic. От исходной версии SE новинка отличается уменьшенной на 25% тяговой батерей, дефорсированным на 34 лошадиные силы электродвигателем и оснащением. Начальная цена — 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), но за 17-дюймовые колёса и фирменный жёлтый цвет кузова придётся доплатить по 550 фунтов стерилнгов (64 тысячи рублей).

Базовый MINI Cooper E Classic самый скромный по характеристикам: спереди установлен 184-сильный (250 Нм) электромотор, батарея ёмкостью 40,7 киловатт-часа позволяет проехать без подзарядки всего 305 километров (WLTP). Расход электроэнергии — около 14 киловатт-часов на 100 километров. От розетки мощностью 75 киловатт зарядиться от 10 до 80% можно за полчаса.

Рекламная цена означает, что MINI Cooper E Classic будет обут в 16-дюймовые колёса с высоким профилем, а кузов покрашен в тривиальный цвет. Однако двухцветная окраска с белым или чёрным цветом крыши и корпусов зеркал доплаты не требует, в стандартную комплектацию включена медиасистема с круглым 9,4-дюймовым тачскрином. Салон базовой версии обтянут искусственной перфорированной кожей.