$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

В Россию привезли новый кроссовер Hyundai, который стоит намного дешевле «китайцев»

Еще одной импортной иномаркой, которая значительно подешевела за последнее время, стал компактный кроссовер Hyundai Bayon. Если в середине декабря его продавали в России минимум за 2 390 000 рублей, то сейчас, спустя два месяца, на классифайдах появились предложения по еще более низким ценам — от 2 050 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

В Россию привезли новый кроссовер Hyundai Bayon
© Wikimedia Commons

Опустить минимальный ценник смог официальный дилер Hyundai из Перми, выставивший на продажу два новых Hyundai Bayon 2023 года выпуска. Оба кроссовера представлены в комплектации Style, которая включает в себя датчики давления в шинах, камеру заднего вида с задним парктроником, датчики света и дождя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, кожаный мульти-руль, 16-дюймовые литые диски, а также подогрев передних сидений, руля и зеркал заднего вида.

Входят ли в указанную цену утильсбор и другие расходы, связанные с «растаможкой», в этих объявлениях не уточняется, но, например, «частник» из Казани, предлагающий аналогичный автомобиль за 2 200 000 рублей, сразу заявил, что утильсбор покупателю придется уплачивать отдельно.

А вот в другом объявлении, опубликованном мультибрендовым дилером из Казани, утильсбор в цену входит. За 2 349 000 рублей там продается точно такой же Hyundai Bayon в комплектации Style и, более того, такого же синего цвета.

Составлен топ из 10 самых надежных кроссоверов

Интересно, что сопоставимые по размерам «китайцы» стоят дороже. Так, например, Geely Coolray нового поколения стоит от 2 609 990 рублей, Chery Tiggo 4 Pro в «средней» комплектации Family предлагается за 2 400 000 рублей, а Kaiyi X3 калининградской сборки в топовой версии Luxury можно купить за 2 414 900 рублей.

В плане «техники» все привезенные в Россию Hyundai Bayon одинаковые. Они оснащены 100-сильным бензиновым «атмосферником» MPI объемом 1,4 литра, шестиступенчатым «автоматом» и только передним приводом. С такими же агрегатами эти кроссоверы продаются в Казахстане, поэтому и привезти их к нам могли именно оттуда.

Автоновости
Chery Tiggo
Chery
Geely
Hyundai
Hyundai