В Россию привезли новый кроссовер Hyundai Bayon

Еще одной импортной иномаркой, которая значительно подешевела за последнее время, стал компактный кроссовер Hyundai Bayon. Если в середине декабря его продавали в России минимум за 2 390 000 рублей, то сейчас, спустя два месяца, на классифайдах появились предложения по еще более низким ценам — от 2 050 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Опустить минимальный ценник смог официальный дилер Hyundai из Перми, выставивший на продажу два новых Hyundai Bayon 2023 года выпуска. Оба кроссовера представлены в комплектации Style, которая включает в себя датчики давления в шинах, камеру заднего вида с задним парктроником, датчики света и дождя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, кожаный мульти-руль, 16-дюймовые литые диски, а также подогрев передних сидений, руля и зеркал заднего вида.

Входят ли в указанную цену утильсбор и другие расходы, связанные с «растаможкой», в этих объявлениях не уточняется, но, например, «частник» из Казани, предлагающий аналогичный автомобиль за 2 200 000 рублей, сразу заявил, что утильсбор покупателю придется уплачивать отдельно.

А вот в другом объявлении, опубликованном мультибрендовым дилером из Казани, утильсбор в цену входит. За 2 349 000 рублей там продается точно такой же Hyundai Bayon в комплектации Style и, более того, такого же синего цвета.

Интересно, что сопоставимые по размерам «китайцы» стоят дороже. Так, например, Geely Coolray нового поколения стоит от 2 609 990 рублей, Chery Tiggo 4 Pro в «средней» комплектации Family предлагается за 2 400 000 рублей, а Kaiyi X3 калининградской сборки в топовой версии Luxury можно купить за 2 414 900 рублей.