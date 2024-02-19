Chery запустила тизеры Exlantix ES с экранами на бампере для России

Компания Chery летом 2024 года начнёт продажи первой модели бренда Exlantix. Это будет электрический седан ES, который сам производитель называет уже подзабытым в эпоху кроссоверов термином "четырёхдверное купе". Показаны первые тизеры новинки, которые частично рассекречивают дизайн.

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На самом деле никакой интриги относительно внешности Exlantix ES, конечно же, нет, потому что модель уже продаётся в КНР, но под другим именем: Exeed Sterra ES. Одна из фичей четырёхдверного купе - ISD (intelligence signal display) модули с матричными дисплеями в переднем бампере, которые позволяют автомобилю взаимодействовать с внешним миром.

Ранее "РГ" рассказывала о третьем уровне автопилота Exlantix ES.

Exlantix ES позиционируется как высокотехнологичная модель с продуманной аэродинамикой, в комплекс которой вошёл и активный задний спойлер. Известно, что автомобиль оснащён 21-дюймовыми колёсными дисками, тормозной системой с шестипоршневыми суппортами и вентиляцией, интеллектуальной пневматической подвеской и электромагнитной системой демпфирования CDC.

В Китае Exeed Sterra ES представлен в нескольких вариантах, которые отличаются составом силовой установки. Моноприводные оснащены электромотором мощностью 252 или 313 л.с., запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составляет 550, 605, 720 и 905 км. Полноприводная модификация одна: мощность - 480 л.с., запас хода - 650 км. Параметры автономности рассчитаны по методике цикла CLTC. В Россию, по предварительным данным, привезут полноприводный вариант Exlantix ES.