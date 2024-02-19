HiPhi полностью остановила производство на фоне слухов о банкротстве

Производитель высокотехнологичных электрокаров разослал своим сотрудникам в WeChat (китайская соцсеть) сообщение о немедленном прекращении производства на единственном заводе в Яньчэне к северу от Шанхая. Он закроется по крайней мере на полгода, и в это время вход на предприятие будет воспрещен. Остановка объявлена на фоне слухов о серьезных финансовых проблемах и даже банкротстве, грозящем HiPhi.

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В сообщении работникам говорится и о задержке заработной платы. Январскую выплатят в конце февраля, а дата выплаты за 1-18 февраля пока не определена. Те, кто не уволится с 18 февраля по 18 марта, получат только 70 процентов от обычной зарплаты, а после 18 марта им будут платить минимум, установленный в регионе.

Неделю назад HiPhi начала закрывать шоурумы в Китае. До этого в компании объявили, что зарплаты будут урезаны, а бонусы по итогам года отменены. Отправку работников на удаленку без оборудования и ноутбуков в HiPhi объяснили празднованием китайского Нового года, в то время как в СМИ предполагали, что виной всему проблемы с деньгами.

HiPhi — марка «умных» электрокаров премиум-класса, созданная компанией Human Horizons. Своего завода у нее нет: производство налажено по контракту на предприятии Kia в Яньчэне мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Первый электромобиль HiPhi, кроссовер X, сошел с конвейера в 2021 году.