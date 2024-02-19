КамАЗ впервые уступил месячное лидерство по продажам
В январе китайский автопроизводитель Sitrak смог обогнать отечественный КамАЗ по продажам грузовиков в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Отмечается, что бренду из Китая принадлежит 20% от общего объема проданных грузовиков. Так, реализация новых машин этого бренда за месяц составила 1 473 экземпляра. КамАЗ оказался на второй строчке – в стране реализовали 1 385 единиц грузовиков этой марки. Среди других брендов, вошедших в список – китайские Shacman (925 шт.) и FAW (672 шт.), а также российский ГАЗ (432 шт.).
Подчеркивается, что КамАЗ впервые уступил лидерство по продажам в России среди грузовиков за месяц.
Всего в январе в России продали 7 524 новых грузовых автомобиля, говорится в публикации.
Ранее портал Quto.ru сообщил, что КамАЗ планирует выпустить преемника модели 4308. Уточнялось, что новинка будет отличаться уменьшенными размерами кабинного модуля. Такая модификация будет устанавливаться на городской транспорт, где важны небольшие размеры и хорошая обзорность — пожарные машины, мусоровозы и развозные фургоны.