КамАЗ впервые уступил месячное лидерство по продажам

В январе китайский автопроизводитель Sitrak смог обогнать отечественный КамАЗ по продажам грузовиков в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что бренду из Китая принадлежит 20% от общего объема проданных грузовиков. Так, реализация новых машин этого бренда за месяц составила 1 473 экземпляра. КамАЗ оказался на второй строчке – в стране реализовали 1 385 единиц грузовиков этой марки. Среди других брендов, вошедших в список – китайские Shacman (925 шт.) и FAW (672 шт.), а также российский ГАЗ (432 шт.).

Подчеркивается, что КамАЗ впервые уступил лидерство по продажам в России среди грузовиков за месяц.

Всего в январе в России продали 7 524 новых грузовых автомобиля, говорится в публикации.