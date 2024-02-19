Водители нашли способ сэкономить на ремонте автомобилей

Доля владельцев автомобилей, которые приобретают запчасти для ремонта самостоятельно, а не у дилеров, достигла 35%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей крупных сетей техобслуживания машин.

Как отметили в сети станций технического обслуживания (СТО) Fit Service, таким образом клиенты хотят сэкономить на ремонте машины. При этом директор компании Татьяна Овчинникова предупредила автомобилистов, что самостоятельная покупка запчастей может обернуться приобретением подделки, а установка — ошибками.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что доля в 35% — это огромное значение. Он полагает, что по мере роста цен на услуги автосервисов число водителей, которые покупают и меняют запчасти самостоятельно, будет увеличиваться.