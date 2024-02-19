Мантуров рассказал, когда первые Aurus сойдут с конвейера завода в Петербурге

Производство автомобилей бизнес-класса Aurus совместно с иностранным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге, уже к концу года будут готовы первые экземпляры. Об этом журналистам в кулуарах выставки-форума «Россия» рассказал вице-премьер глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Он уточнил, что планируется выпускать достаточно широкую линейку, примерно из четырех моделей.

«Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», — подчеркнул вице-премьер.