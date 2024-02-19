УАЗ запускает производство "Буханки" и "Хантера" в версии "Экспедиция"

Ульяновский автозавод планирует снова начать выпускать внедорожники в "экспедиционной" версии. Речь идёт о "Буханке" и "Хантере", пишет "Автопоток" со ссылкой на источник на заводе. Редакции "Российской газеты" эту информацию подтвердили и даже раскрыли сроки: в середине весны.

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Экспедиционные "Буханка" и "Хантер" выкрасят в ставший фирменным для этого исполнения оранжевый цвет, оснастят силовыми бамперами, лебедкой, защитой рулевых тяг, блокировкой дифференциала заднего моста, колёсами с резиной Maxxis (ранее "обували" в BF Goodrich).

"Автопоток" пишет, что и у "Патриота" также появится версия "Экспедиция", но позднее.

Все заводские аксессуары пройдут соответствующую сертификацию, поэтому проблем при регистрации транспортного средства в ГИБДД вопросов у инспектора не возникнет.