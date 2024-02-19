На продажу выставлен Jaguar I-Pace короля Чарльза III

Кроссовер, на котором ездил Чарльз еще до своей коронации в 2018 году, выставлен на продажу на аукционе Historics. Этот I-Pace в свое время стал первым электромобилем британской королевской семьи, причем Чарльз, еще будучи принцем, приобрел его за собственные средства. Изначально машина была окрашена в серый оттенок Eiger Grey, но будущий король настоял на том, чтобы ее перекрасили в его любимый синий цвет Loire Blue.

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Королевская семья эксплуатировала электрический I-Pace в период с 2018 по 2021 год, и помимо Чарльза, на нем ездили королева Елизавета II и Меган Маркл, сообщается в карточке лота на сайте Historics. Уникальный электрокар предварительно оценен в 55–70 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет примерно 6,4-8,2 миллиона рублей. Для сравнения: новый I-Pace 2024 модельного года стоит в Великобритании от 69,99 тысячи фунтов стерлингов.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

I-Pace вышел на рынок в 2018 году и с того момента электрокар несильно изменился. Он комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 400 лошадиных сил и батареей емкостью 90 киловатт-часов, которая обеспечивает ему 470 километров хода без подзарядки. В 2020 году I-Pace обзавелся медиасистемой Pivi Pro, как у Land Rover Defender, и более мощным бортовым зарядным устройством. А в 2023-м ему слегка обновили внешность и расширили комплектации.

Летом прошлого года стало известно, что I-Pace будет отправлен в отставку, причем это может произойти уже в 2025 году. Дело в том, что в будущем электромобили марки переберутся на специально разработанную для них платформу Jaguar Electrified Architecture (JEA). I-Pace призван стать связующим звеном между актуальным рядом и грядущими премьерами, после чего его снимут с производства.