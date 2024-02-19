СМИ узнали о планах властей изменить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг готовится к новому повышению утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Сумма будет увеличена в 5-10 раз, передает «Коммерсант».

Если мера будет принята, цены на импортные комбайны, тракторы и опрыскиватели могут продемонстрировать рост на 5-10 млн рублей, говорится в публикации. Как отмечается, утильсбор может скорректироваться, несмотря на падение рентабельности сельскохозяйственного сектора.

Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой принять во внимание позицию аграрной отрасли. Кроме того, они считают целесообразным не прибегать к повышению платежа.

Власти РФ поднимали утильсбор на сельхозтехнику в прошлом году. Под данную меру подпали колесные тракторы с мощностью двигателя от 30 до 340 лошадиных сил. Корректировка утильсбора повлекла за собой удорожание импортной техники на 1,3 млн руб.