СМИ узнали о планах властей изменить утильсбор на сельхозтехнику
Минпромторг готовится к новому повышению утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Сумма будет увеличена в 5-10 раз, передает «Коммерсант».
Если мера будет принята, цены на импортные комбайны, тракторы и опрыскиватели могут продемонстрировать рост на 5-10 млн рублей, говорится в публикации. Как отмечается, утильсбор может скорректироваться, несмотря на падение рентабельности сельскохозяйственного сектора.
Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой принять во внимание позицию аграрной отрасли. Кроме того, они считают целесообразным не прибегать к повышению платежа.
Власти РФ поднимали утильсбор на сельхозтехнику в прошлом году. Под данную меру подпали колесные тракторы с мощностью двигателя от 30 до 340 лошадиных сил. Корректировка утильсбора повлекла за собой удорожание импортной техники на 1,3 млн руб.
Минувшей осенью Правительство РФ снизило ставки утилизационного сбора на гибридные модели, приравняв их к электрокарам.