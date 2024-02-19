Mitsubishi внедряет инновационный сервис зарядки электромобилей в Японии

Mitsubishi Motors приступила к разработке прогрессивного сервиса умной зарядки на территории Японии, стремясь уменьшить расходы на зарядку электромобилей даже до того, как будет анонсировано следующее поколение их электротранспорта. Совместно с MC Retail Energy и Kaluza, компания исследует возможности интеллектуальной зарядки, предлагая владельцам Outlander PHEV удобный способ управления зарядкой через мобильное приложение, связанное с платформой Kaluza, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.

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Данный сервис автоматически определяет идеальное время для зарядки, исходя из периодов с минимальными тарифами на электроэнергию. Для доступа к функционалу умной зарядки пользователи должны выбрать специализированный тариф от MC Retail Energy, предназначенный именно для этой услуги, при этом дополнительное оборудование приобретать не требуется. Вся система управления доступна через платформу Kaluza, интегрированную с технологиями Mitsubishi Motors.