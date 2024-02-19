Регионы могут обязать проектировать парковки и дорожки для самокатов

Минтранс опубликовал проект новых правил организации дорожного движения, пишет «Коммерсантъ». В него, помимо прочего, могут добавить инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ), число которых резко увеличилось за последние годы. Речь идет о парковках, дорожках и других объектах, создающих «благоприятные условия» для самокатчиков.

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Если проект доработают, власти регионов России будут обязаны проектировать инфраструктуру для СИМ во время ремонта и строительства дорог. Может появиться и новая разметка, согласно которой их нужно будет парковать параллельно, перпендикулярно или под углом.

Адреса стоянок и пунктов проката СИМ Минтранс предлагает вносить в общий список. В нем должны будут указаны размеры площадки, количество мест и способ парковки.

Минтранс отмечает, что в начале прошлого года в стране эксплуатировало более 750 тысяч СИМ. А в конце 2023-го сообщалось о примерно 300 тысячах прокатных самокатов, и их количество постоянно увеличивается. Вместе с ним растет и аварийность: с января по сентябрь 2023 года число ДТП увеличилось более чем втрое.