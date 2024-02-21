Дорогу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре открыли для автобусов после циклона

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Движение автобусов возобновили по федеральной дороге от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре после циклона, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 14:00 (07:00 мск) снято ограничение на участке федеральной автодороги сообщением Хабаровск - Лидога - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Сохраняется ограничение на участке Лидога - Ванино.

Проезд по этим участкам ограничили с 19 февраля. Также закрывалась трасса Хабаровск - Владивосток, направление от Хабаровска до города Облучье. Движение по этим дорогам открыли ранее.