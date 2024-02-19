В РФ появились в продаже новые хэтчбеки Suzuki Baleno по цене от 2,1 млн рублей

Дилеры и «частники» продолжают привозить в Россию новые хэтчбеки Suzuki Baleno, у которых до сих пор нет ни одной «официальной» альтернативы на нашем рынке. При этом они вновь подорожали: если в декабре их минимальная стоимость (на одном из крупнейших классифайдов) выросла до 1 900 000 рублей, то сейчас она составляет уже 2 076 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эти деньги новый Baleno 2023 года выпуска продает «частник» из Оренбурга, утверждающий, что в цену уже входят все необходимые для постановки на учет документы, включая уплаченный утильсбор, «таможeнная oчистка», а также CБКTС и ЭПTC.

Чуть дороже, за 2 095 000 рублей, аналогичный хэтчбек продает официальный дилер в Тюмени, а за 2 169 000 рублей его выставил на продажу известный автомобильный маркетплейс. Самые дорогие Baleno можно найти в Ростове-на-Дону и Москве — там цены на них достигают 2 600 000 и 2 675 000 рублей соответственно.

Что касается самого автомобиля, то отметим, что «технику» Suzuki Baleno вполне можно назвать «неубиваемой»: под капотом стоит 1,5-литровый 105-сильный «атмосферник» с чугунным блоком цилиндров, а пару ему составляет четырехступенчатый классический «автомат» японской фирмы Aisin, знакомой россиянам, в том числе, по бюджетным моделям концерна Volkswagen.