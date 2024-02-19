Стал известен ориентировочный ценник внедорожника возрожденного бренда Scout

Под знакомым названием концерн Volkswagen собирается выпускать электромобили на американском рынке. По плану, производство будет запущено в 2026 году.

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Немецкий концерн Volkswagen планирует войти в новую для себя нишу на американском авторынке: речь идёт о сегменте полностью электрических внедорожников и пикапов. При этом производитель намерен использовать не «материнскую» марку, которая представлена в Штатах, а возрождённый бренд Scout. О том, что Скаут вернётся в США, официально сообщалось ещё весной 2022 года, тогда же были опубликованы эскизы будущих моделей. Теперь стали известны свежие подробности о «зелёных» новинках.

Колеса.ру

Первыми на американский рынок должны выйти родственные внедорожник и пикап Scout. Ожидается, что новинки окажутся скорее практичными и надёжными «рабочими лошадками», заряжающимися от розетки, а не футуристичными электрокарами. Поэтому, вероятнее всего, у моделей будут привычные наружные ручки, а не кнопки для открывания дверей.

Предполагается, что у новинок будет откидное лобовое стекло (подобная конструкция была у первых моделей Scout, выпускавшихся в 1960-х годах). Кроме того, ожидается, что в рамках стремления к практичности производители снабдят салон моделей обычными физическими кнопками (кстати, концерн VW в целом начал постепенно отказываться от сенсорных кнопок в своих автомобилях).

Колеса.ру

Несмотря на то, что во внешности внедорожника и пикапа Scout будет немало ретро-отсылок, предполагается, что список оснащения окажется весьма современным. Вероятно, новинки получат набор необходимых водительских ассистентов и информационно-развлекательную систему, которая умеет обновляться «по воздуху».

Ожидается, что стремление к практичности при создании моделей позволит в том числе снизить стоимость будущих «электричек». По данным издания Automotive News, которое ссылается на собственный источник в компании, стартовая цена внедорожника Scout составит около 50 000 долларов (эквивалентно примерно 4,62 млн рублей по текущему курсу). Конкуренцию ему в дальнейшем может составить «младший брат» GMC Hummer, разработку которого в компании пока официально не подтверждали.

Имена будущих новинок компания пока официально не раскрывала, однако в конце прошлого года стало известно о том, что в Scout подали заявки на регистрацию ряда наименований в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). В список потенциальных имён (и названий комплектаций) входят: Scout 80, Scout 800, Scout II, Super Scout, Scout Traveler, Terra, Travelstar, Trailstar, Terrastar, Sportstar, Sno-Star, Traveltop, Rallye, Aristocrat, Scout Hauler, Scout Reaper, Scout Spirit, Tellus и Travelstar XL.