Пикап Tesla Cybertruck показал отличные результаты в ускорении по прямой

Tesla Cybertruck, пикап с уникальным дизайном и высоким клиренсом, уже при дебюте продемонстрировал отличные динамические характеристики. Не удивительно, что владельцы этого электропикапа активно участвуют в гонках на ускорение, демонстрируя впечатляющие результаты, несмотря на его значительные размеры и массу, сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.

© Wikimedia Commmos

Один из владельцев версии Tesla Cybertruck, названной Cyberbeast, поделился своими достижениями в заездах на короткой дистанции в 1/8 мили (приблизительно 201 метр). Электропикап показал отличную стабильность, с минимальным разбросом времени в четырех из пяти заездов, продемонстрировав результаты от 6.86 до 6.95 секунд. Единственный заезд, который занял больше времени — 7.64 секунды, был связан с влажностью трассы.

Также были выполнены испытания ускорения от 0 до 60 миль в час (примерно от 0 до 96 км/ч), в которых Cybertruck достиг финиша за 2.68 и 2.72 секунды. Это практически соответствует официальному времени разгона в 2.6 секунды для Cyberbeast, оснащенного трехмоторной электрической силовой установкой мощностью 845 л.с.