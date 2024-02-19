Пикап Tesla Cybertruck показал отличные результаты в ускорении по прямой

Пикап Tesla Cybertruck показал прекрасные результаты в ускорении по прямой
Tesla Cybertruck, пикап с уникальным дизайном и высоким клиренсом, уже при дебюте продемонстрировал отличные динамические характеристики. Не удивительно, что владельцы этого электропикапа активно участвуют в гонках на ускорение, демонстрируя впечатляющие результаты, несмотря на его значительные размеры и массу, сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.
Один из владельцев версии Tesla Cybertruck, названной Cyberbeast, поделился своими достижениями в заездах на короткой дистанции в 1/8 мили (приблизительно 201 метр). Электропикап показал отличную стабильность, с минимальным разбросом времени в четырех из пяти заездов, продемонстрировав результаты от 6.86 до 6.95 секунд. Единственный заезд, который занял больше времени — 7.64 секунды, был связан с влажностью трассы.
Также были выполнены испытания ускорения от 0 до 60 миль в час (примерно от 0 до 96 км/ч), в которых Cybertruck достиг финиша за 2.68 и 2.72 секунды. Это практически соответствует официальному времени разгона в 2.6 секунды для Cyberbeast, оснащенного трехмоторной электрической силовой установкой мощностью 845 л.с.
Учитывая массу в 6920 фунтов (около 3139 кг) и оснащение штатными вседорожными шинами диаметром 35 дюймов, достигнутые результаты выходят за рамки ожиданий. После испытаний блогер выразил уверенность в возможности дальнейшего улучшения времени на дистанции в 1/8 мили до менее чем 6 секунд, планируя оптимизировать вес и установить шины, лучше подходящие для гладкого асфальта, что позволит максимально эффективно использовать мощность Cybertruck.