Президент АвтоВАЗа признал, что топовые Lada Vesta "продаются не так успешно"

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая на выставке "Россия", признал, что топовые Lada Vesta"продаются не так успешно". В то же время спрос на модель устойчивый, особенно на базовые модификации. Для стимуляции продаж, по мнению главы компании, требуются серьёзные программы поддержки.

Причина невысокого спроса на дорогие версии Lada Vesta, отмечает Соколов, кроется в том числе в повышении ключевой ставки, так как именно топовые модели покупаются в кредит, в том числе по льготным программам. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается не только у АвтоВАЗа, но и других брендов, представленным на российском рынке.

Также Соколов в своём выступлении отметил необходимость утверждения механизма компенсации "плоской цены" на автомобиль Lada Granta в базовой комплектации, который стоит сейчас 700 тысяч рублей. Как работает механизм, глава АвтоВАЗа не уточнил.