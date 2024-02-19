Cadillac открыл продажи новых CT5-V и CT5-V Blackwing

Cadillac анонсировал обновление модели CT5 на 2025 год, включая версии V-Series, после того как ранее представил обновленный CT5 на Детройтском автошоу. На этот раз фокус был сделан на производительных моделях CT5-V и CT5-V Blackwing. CT5-V Blackwing продолжит использовать 6,2-литровый V8 с турбонаддувом, развивающий 668 л.с., с возможностью выбора между ручной или автоматической трансмиссией. При этом более половины покупателей предпочитают ручную коробку передач.

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Модели V-Series обновлены в соответствии с основной версией CT5, включая изменения в дизайне интерьера и экстерьера. Blackwing получил новый передок с большей решеткой и обновленными фарами, а также дополнения из углеродного волокна и новые цвета кузова. CT5-V, не имеющий приставки Blackwing, также обновлен с новым дизайном решетки и уникальными деталями экстерьера. Этот вариант оснащается 3,0-литровым битурбированным V6 на 360 л.с. и доступен как с задним, так и с полным приводом, пишет SPEEDME.RU.