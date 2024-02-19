Ararkis Sandstorm анонсирован как самый быстрый в мире электрический суперкар

Молодая компания Ararkis Automobili со штаб-квартирой в Лондоне анонсировала и обещает в ближайшие месяцы показать живьём свою первую модель — электрический суперкар Sandstorm, способный разогнаться до 100 км/ч всего за 1,5 с.

© Колеса.ру

За компанией Ararkis Automobili стоит бизнесмен южноафриканского происхождения по имени Привен Редди, её название в пресс-релизах никак не объясняется, но в общем-то и так ясно, что Ararkis — это своеобразный парафраз планеты Арракис, на которой происходят основные события романа Фрэнка Герберта «Дюна». Название суперкара Sandstorm переводится на русский как «песчаная буря» — это ещё одна отсылка к эстетике «Дюны».

Любители кино наверняка в курсе, что ближайшей весной в прокат выйдет вторая часть экранизации «Дюны» от гениального канадского режиссёра Дени Вильнёва, это одна из самых ожидаемых и самых масштабных картин года, и, вероятно, предприимчивый мистер Редди решил, что ажиотаж вокруг «Дюны» пойдёт на пользу его новой и пока мало кому известной компании.

Ararkis Automobili обещает, что Sandstorm «бесшумно выйдет на дороги» уже в ближайшие месяцы, при этом пока что машина существует лишь в виде не самых качественных компьютерных рендеров. У Sandstorm будет углепластиковый кузов, своими пропорциями слегка напоминающий концепт Lamborghini Terzo Millennio образца 2017 года. Вытянутое лобовое стекло доходит почти до носа машины и снабжено единственным центральным дворником.

Sandstorm будет иметь электрическую силовую установку, параметры которой пока не объявлены, известно лишь, что с места до 100 км/ч суперкара сможет разогнаться за 1,5 с, максимальная скорость составит 300 км/ч. Батарея ёмкостью 115 кВт·ч позволит проехать на одной зарядке порядка 500 км. 1,5 с до «сотни» — это действительно очень быстро, из ныне существующих машин на такое ускорение способен только McMurtry Speirling, но он предназначен исключительно для гоночных треков, тогда как Sandstorm заявлен как суперкар для дорог общего пользования.

Интерьер Sandstorm пока не рассекречен, но в нём обещана хай-тек отделка из алькантары и углепластика, мультимедийная система с большим экраном и высококлассная аудиосистема Bose, которая будет транслировать специально написанный для этой модели атмосферный саундтрек. Гипнотическая электронная музыка немецкого композитора Ханса Циммера является одним из ключевых элементов художественной мощи фильмов Дени Вильнёва, так что и Ararkis Automobili решила использовать похожий приём для своей дебютной модели.