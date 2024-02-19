Раритетный Volvo V70R JDM выставили на продажу
Первоначально проданный в Японии Volvo V70R 1998 года теперь доступен на аукционе Bring a Trailer, привлекая внимание автомобильных коллекционеров своим исключительно низким пробегом и отличным состоянием. Пройдя всего около 35 000 миль, этот автомобиль представляет собой один из наиболее привлекательных экземпляров на рынке, сохраняя оригинальные защитные и фирменные чехлы на сиденьях, пишет Центральная Служба Новостей.
Этот 26-летний Volvo V70R отлично сохранился и мог бы без труда занять место в автосалоне, не уступая новым моделям. Его особую ценность представляет список уникальных заводских деталей, характерных для японской версии (JDM), включая навигационную систему, телевизионный тюнер, антенны на крыше, спортивную подвеску с самовыравнивающимися амортизаторами, систему контроля тяги и оригинальные парковочные датчики.
Кроме того, особенностью является телескопический парковочный столбик, облегчающий парковку благодаря своей уникальной конструкции. Под капотом расположен турбированный двигатель объемом 2,3 литра, обеспечивающий мощность в 236 лошадиных сил, а также четырехступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода с вязкостной муфтой, дополняют техническую картину этого уникального автомобиля. Такой Volvo V70R, представляющий собой сочетание сохраненной новизны и эксклюзивных опций, станет жемчужиной коллекции любого автомобильного энтузиаста, мечтающего о редком экземпляре с JDM-спецификацией.