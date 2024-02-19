Новый BMW M5 потяжелеет и получит 718-сильный гибридный V8

В преддверии дебюта новой BMW M5 G90, форум Bimmer Post раскрыл свежие детали о предстоящем высокопроизводительном седане. Ожидается, что BMW M5 модельного года 2025 обеспечит выдающуюся мощность в 718 лошадиных сил, превосходя предыдущую модель F90 на 100 л.с. благодаря новой гибридной силовой установке с V8 двигателем, которую BMW анонсировала ранее. Этот же двигатель используется и в модели BMW XM.

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Несмотря на то, что BMW XM в топовой комплектации Label может развивать до 738 л.с., оставаясь самым мощным автомобилем в линейке M, основной двигатель 4,4 л V8 Biturbo будет производить 577 л.с. и 750 Нм крутящего момента, работая в паре с электромотором мощностью 194 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Комплектуется аккумулятором емкостью 18,6 кВт-ч, что меньше, чем у XM с его 25,7 кВт-ч, пишет SPEEDME.RU. По предварительной информации, M5 G90 будет иметь массу около 2 435 кг, что существенно больше по сравнению с базовой моделью 5-й серии (G60), весом 1 833 кг.