Самый длинный лимузин в мире восстановили: он может ездить своим ходом

Лимузин под названием «Американская мечта» дважды входил в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин в мире. Это знаковый автомобиль, идеально отражающий бесстыдную феерию 80-х и оснащённый несколькими тематическими зонами, кинотеатром и даже бассейном с трамплином.

Этот лимузин существует до сих пор и по-прежнему удерживает титул самого длинного в мире. После трёх лет напряженной работы и бюджета в 250 000 долларов (~23 млн рублей) он был полностью восстановлен.

Джей Орберг был человеком с очень своеобразным вкусом к автомобилям, и он сделал из этого весьма плодотворную карьеру в Голливуде. Именно он стал автором таких легендарных киноавтомобилей, как General Lee из «Придурков из Хаззарда», KITT из «Рыцаря дорог», DeLorean из «Назад в будущее», нескольких машин Бэтмена, автомобиля Робокопа, Ford GT из «Старски и Хатча» и Ecto-1 из «Охотников за привидениями».

Carakoom

В перерывах между созданием автомобилей для крупных киностудий и частных клиентов, в основном знаменитостей и общественных деятелей, Орберг также создал несколько лимузинов. Кажется, его девизом было «чем необычнее, тем лучше», поэтому на протяжении многих лет он упорно трудился, чтобы превзойти самого себя. В его портфолио есть лимузин Ferrari F40, лимузин-кабриолет Mercedes с гидромассажной ванной в форме сердца сзади, очень широкий лимузин и та самая «Американская мечта».

За основу был взят Cadillac Eldorado 1976 года, но не один, а сразу шесть экземпляров. Первоначальная конструкция была короче и менее впечатляющей, «всего» 18,28 метра, которую позже удлинили до 30,5 метров, добавив посередине шарнирное соединение для возможности хотя бы как-то поворачивать. Однако автомобиль практически не передвигался своим ходом, потому что его перевозили с места на двух прицепах, разделив перед этим на две половинки.

В оригинальной «Американской мечте» было две кабины водителя: одна спереди и одна сзади, и характеристики были сумасшедшими даже по безумным стандартам того времени. Сзади у него была вертолетная площадка, лужайка для гольфа, а также трамплин для прыжков в бассейн.

Carakoom

Внутри роскошь выпирала из всех щелей: мебель из твердых пород дерева, хрустальные люстры, телевизоры с большим экраном, профессиональные аудиосистемы и освещение, водяная кровать, спа-центр и места для сидения на 75 человек. Неудивительно, что лимузин имел успех, объехав 30 стран. Затем, к концу 90-х, он исчез с радаров и был предан забвению, брошенный на произвол судьбы до начала 2010-х.

В 2020 году появились новости о том, что лимузин реставрируется. Владелец Майк Мэннинг и миллиардер Майк Дезер объединили усилия, чтобы восстановить уникальный автомобиль, который в конечном итоге будет выставлен в знаменитом автомузее Дезерленда во Флориде.

Возрожденная американская мечта была представлена в середине 2022 года с большой помпой. После реставрации American Dream, фактически, установил еще один рекорд, поскольку новый бампер увеличил общую длину до 30,54 метра.

Carakoom

Известная автомобильная блогерша Supercar Blondie недавно побывала во Флориде, где смогла не только подробно осмотреть восстановленный лимузин, но и проехать на нём несколько метров. Интерьер оказался шокирующе пуст, за исключением углового дивана, который можно увидеть, подняв большие двери типа «крыло чайки».

«Американская мечта», когда-то построенная как функциональное место для вечеринок премиум-класса на колесах, теперь представляет собой пустое пространство с ковровым покрытием, по которому можно проползти сзади вперед. Дно бассейна треснуло, но на вертолётную площадку всё ещё можно посадить небольшой вертолёт.

Carakoom

Чтобы попасть на водительское место, придется перелезть через внутренние усилители, словно ты попадаешь не за руль лимузина, а в кокпит гоночного болида. Вот только перемещаться лимузин теперь может только назад и вперед: поворачивать он больше не может, ведь для того, чтобы установить рекорд Гиннесса, автомобиль про должен был самостоятельно передвигаться.