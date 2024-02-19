«ПГ»: АвтоВАЗ запустит сразу пять новых моделей под брендом Lada к 2025 году
В ближайшие годы компания АвтоВАЗ планирует порадовать поклонников марки Lada сразу несколькими новинками. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.
Одной из первых новинок, которую представят уже в ближайшее время станет Lada Vesta с вариатором. Затем чуть позже появится классический универсал Lada e-Largus, который оснастят электромотором. Также на 2024 год запланировано начало производство бизнес-седана Lada Aura, а в 2025 году выйдет ожидаемая модель Lada Iskra.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что к 2023 году компания АвтоВАЗ запустит в серийное производство сразу 12 новых моделей. Также ранее Соколов сообщал, что АвтоВАЗ работает над разработкой гибридной силовой установки, турбомотором, а также скоро в серийном производстве появится спортивная модификация внедорожника Lada Niva Sport.