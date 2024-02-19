Глава ГИБДД разъяснил порядок возмещения вреда при отсутствии полиса ОСАГО

– Действительно, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» одним из условий для оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции является наличие договора страхования, заключенного обоими водителями-участниками. Поскольку вами это условие соблюдено не было, оформление документов о ДТП по европротоколу невозможно.



В то же время это обстоятельство не лишает вас права на возмещение вреда, причиненного вашему автомобилю. Законодательство не ограничивает вас в сроке обращения в Госавтоинспекцию для оформления документов о происшествии.



Следует принять во внимание, что, согласно Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденным Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431 П, заполняемое в соответствии с требованием указанного выше Федерального закона извещение о ДТП необходимо направлять в страховую компанию не позднее 5 рабочих дней после происшествия.



В любом случае требование о возмещении вреда, причиненного вашему транспортному средству, вы можете предъявить его причинителю, то есть водителю такси.