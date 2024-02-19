ФСИН и завод автокомпонентов «Мотордеталь» в Костромской области рассказали о новом исправительном центре для осужденных к принудительным работам. Они будут трудиться на производстве комплектующих для автомобилей, где не хватает рабочих рук, говорится на сайте областной администрации. Продукция костромского предприятия поставляется на АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ и другие отечественные заводы.

На первом этапе к производству «Мотордеталь» привлечет 122 осужденных, которые приступят к работе до конца марта. В конце 2024 года планируется привлечь еще 222 таких рабочих. Причина — в кадровом дефиците на промышленных предприятиях страны, сказал гендиректор предприятия Денис Шмигель.

Отмечается, что это осужденные на принудительные работы — то есть, совершившие преступления легкой или средней тяжести. Для них организуют специальные общежития с оборудованной кухней, спальней, душевыми, санитарными комнатами и прачечными.

К проекту трудового воспитания осужденных завод присоединился еще в 2018 году. После освобождения многие из них остаются работать уже на обычных условиях.

«Мотордеталь» производит поршни, гильзы цилиндров, поршневые кольца и поршневые пальцы для двигателей внутреннего сгорания. Сейчас он обеспечивает отечественные автомарки, а раньше поставлял детали Renault, Nissan, Mazda и Ford.