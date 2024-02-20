ГИБДД опубликовала фото патрульной версии китайского кроссовера Haval F7

ГИБДД в Тюменской области опубликовала в своем Telegram-канале фото особой серии Haval F7 для патрулей. Так, вместо Haval на решетке радиаторе можно заметить надпись ДПС. Также специальные кроссоверы для ГИБДД получили сигнальное громкоговорящее устройство, цветографическую оклейку и красно-синие проблесковые маячки на крыше.

Автомобили заступят на дежурство с 19 февраля - в течение недели они будут нести службу на федеральных автодорогах региона. Речь идет о трассах Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах и Тюмень-Омск в Ишимском районе.

На российском рынке Haval F7 и F7x предлагаются с бензиновыми двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. Оба моторы доступны в передне- и полноприводных версиях, во всех случаях кроссоверы оборудованы 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Цены на Haval F7 стартуют от 2 449 000 рублей, кросс-купе Haval F7x можно купить также от 2 449 000 рублей.