Конфискованные автомобили стали передавать на нужды СВО

Сотрудники Краснодарской таможни передали на нужды СВО несколько автомобилей, которые были конфискованы на российско-абхазской границе. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

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«В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе», — заявили в таможне.

Среди конфискованных автомобилей оказались Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и «ВАЗ-2107». Их пытались ввезти в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. В результате машины обратили в собственность государства.