Калининградский "Автотор" представил электромобиль "Амберавто А5" - это первая модель в линейке "Амберавто".

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"Амберавто А5" - электрический седан с габаритами 4675 х 1835 x 1480 мм, колесной базой 2750 мм, двигателем на 160 л.с. и запасом хода 520 км, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с неназванным иностранным партнером.

Как добавляют "Китайские автомобили", речь идет о компании JMEV - совместном предприятии Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. Прототип конкретной модели - седан JMEV GSE.

Старт производства товарных образцов A5 в Калининграде состоится в ближайшие месяцы.

Ранее глава совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов рассказал о том, что завод дособрал и отправил дилерам все автомобили Kia, которые стояли там некомплектными еще до прекращения сотрудничества с корейским брендом.