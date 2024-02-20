Sandero, Logan и Jogger принудительно обновились в 2024 модельном году

Бюджетникам расширили список стандартных систем безопасности. Есть и другие обновки, но они довольно скромные.

© Колеса.ру

В Европе седан Logan, хэтчбек Sandero и его кросс-версия Sandero Stepway пребывают в актуальном третьем поколении с 2020 года. Там машины представлены под румынской маркой Dacia (ею владеет компания Renault). Год спустя к перечисленным моделям присоединился «внедорожный» универсал с именем Jogger. В 2022-м все семейство слегка модернизировали – бюджетники перешли на новый фирменный стиль бренда.

И вроде бы, уже пришла пора для полноценного рестайлинга, но Dacia вновь лишь освежила модели. Более того, нынешние доработки по большей части вынужденные. Дело в том, что в июле в Евросоюзе вступят в силу новые требования к безопасности транспортных средств: они предполагают расширение списка стандартных систем, что Dacia и проделала с Logan, Sandero и Jogger. Впрочем, к 2024 модельному году приурочены и другие обновки, пусть и скромные.

Колеса.ру

Отметим, несмотря на статус бюджетников, «голыми» евроверсии моделей Dacia и не были. Так, в перечне обязательного оборудования давно значатся не только передние, но и боковые подушки безопасности, а также круиз-контроль и система автоторможения.

В новом же модельном году Logan, Sandero, Sandero Stepway и Jogger вдобавок обзавелись датчиками света и дождя, системами слежения за разметкой, распознавания дорожных знаков, мониторинга состояния водителя и помощи при парковке сзади. Кроме того, система автоторможения научилась распознавать пешеходов и велосипедистов, добавлены «черный ящик» (регистратор данных о событии) и штатный алкотестер. Наконец, на лобовом и заднем стеклах появился QR-код, благодаря которому в случае аварии спасатели, используя специальное приложение, смогут быстро определить, где находится бензобак, или отключить аккумулятор.

Что еще принес 2024 модельный год? Всем моделям положены 16-дюймовые диски нового дизайна; в передней части салона появился разъем USB-C, для Logan, Sandero и Sandero Stepway аналогичный порт доступен и сзади, но за доплату. Палитру цветов кузова кросс-хэтча пополнил эксклюзивный оттенок Safari Beige, плюс для всех машин теперь предусмотрены цвета Shale Grey и Cedar Green (прежде были доступны для Jogger и комплектаций Extreme соответственно).

Базовый «внедорожный» универсал Dacia Jogger отныне по умолчанию имеет кондиционер (прежде для «базы» был опцией), богатым же исполнениям досталась новая виртуальная приборка – как у «третьего» Dacia Duster. Вдобавок гибридный Джоггер получил функцию E-Save: она позволит сохранить уровень заряда батареи, чтобы его хватило для дальнейшей поездки – например, при длительном обгоне или крутом подъеме.

Колеса.ру

В Европе заказы на обновленные модели Dacia начнут принимать весной. Цены еще не объявлены, хотя и так понятно, что машины подорожают. В родной для марки Румынии дореформенный хэтчбек Sandero сейчас стоит от 12 400 евро, его кросс-версия Stepway обойдется минимум в 14 600 евро, цена седана Logan стартует с отметки в 13 500 евро, а универсал Jogger стоит от 16 990 евро.