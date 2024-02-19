В России подешевели популярные автомобили с пробегом

В январе большинство популярных в России автомобилей с пробегом стали дешевле, а сроки продажи выросли в среднем в полтора раза. Об этом говорится в исследовании «Открытие авто», сообщает ТАСС.

Сильнее других упала цена внедорожника Lada Niva Travel — относительно декабря прошлого года он стал доступнее на 7%, а цена вернулась на уровень годичной давности. В абсолютных цифрах больше других потерял в цене седан BMW 5 Series.