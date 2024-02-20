Хот-хэтч Alpine A290 готовится к скорой премьере: прототип отправили на зимние тесты

В основе первого электромобиля французского бренда лежит пока ещё официально не представленный хэтчбек Renault 5. Дебют «электрички» A290 пройдёт грядущим летом.

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Марка Alpine входит в состав Renault Group и сейчас находится в процессе тотального «озеленения». О том, что все грядущие модели бренда будут электрическими, стало известно ещё в 2021 году. Компания собирается выпустить не менее семи электрокаров, ближайшей новинкой станет «горячий» хэтчбек Alpine A290: его презентация, как подтвердил производитель, пройдёт в июне текущего года.

Колеса.ру

Хот-хэтч Alpine A290 пока что находится в разработке: компания отправила замаскированные прототипы новинки на финальные зимние тесты (испытания проходят на дорогах общего пользования в Швеции рядом с Полярным кругом). Производитель проверяет, как работают функции обогрева, защиты от запотевания, а также система электронного контроля устойчивости (ESC) на снегу. Кроме того, сейчас происходит доработка 19-дюймовых зимних шин Michelin, заказанных Alpine специально для «горячей» пятидверки.

Колеса.ру

Компания опубликовала официальные снимки замаскированного предсерийного прототипа Alpine A290. Напомним, в основе новинки лежит пока ещё официально не представленный пятидверный хэтчбек Renault 5. У хот-хэтча такой же кузов, на верхней части багажной двери можно увидеть спойлер, который выглядит как продолжение верха, а на крыше располагается антенна «акулий плавник».

Судя по опубликованным снимкам, ещё такой электрокар снабдили традиционными наружными зеркалами, фарами, оформленными в стиле ретро, а также дополнительной головной оптикой в виде светящихся «иксов», вписанных в «оквадраченные» рамки. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой центральный воздухозаборник и пара узких боковых.

Колеса.ру

Известно, что длина новой пятидверки составляет 3990 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1520 мм, а расстояние между осями равно 2530 мм. Ожидается, что компактные размеры и короткие свесы позволят электромобилю быть достаточно вместительным и при этом весьма маневренным.

Ещё производитель частично рассекретил интерьер Alpine A290. Точнее в компании показали обтянутое кожей Наппа рулевое колесо с усечённым дном. Здесь же находятся и переключатели ездовых режимов. Остальные детали будут рассекречены позже, вероятно, салон хот-хэтча многое позаимствует у «обычной» пятидверки Renault 5.

Колеса.ру

В основу Alpine A290 ляжет платформа CMF-B EV. По предварительным данным, электрокар оснастят литий-ионной батареей ёмкостью 52 кВт*ч. Предполагается, что максимальный запас хода у него составит 383 км (при расчёте по циклу WLTP). Ожидается, что отдача единственного электромотора составит около 218 л.с. Не исключено, что позже может появиться вариант с 272-сильным электродвигателем. Выпуск хот-хэтча Alpine наладят на заводе во Франции.