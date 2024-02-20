Представлен гибридный лифтбек Brabus Rocket 1000 на 1000 л.с.

Германское тюнинг-ателье Brabus представило первую в своей истории модель, мощность которой достигла четырёхзначной отметки. В основе Brabus Rocket 1000 лежит стоковый plug-in гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.

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Линейку Rocket от Brabus составляют самые мощные и самые дорогие тюнинг-проекты. Долгое время пиковой мощностью для «ракет» были 900 л.с., теперь же взят барьер в 1000 л.с., который, по правде сказать, сегодня не является чем-то выдающимся, особенно с учётом того факта, что это комбинированная мощность гибридной силовой установки, а не только ДВС.

Для сравнения скажем, что американское ателье RENNtech выжимает из двигателя V8 серии М177 на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63 более 1200 л.с. без всякой гибридизации, а Brabus пока удовлетворился гибридной тысячей — мол, веха пройдена, движемся дальше.

Между тем ещё в прошлом году дебютировал дежурный Brabus 930 на базе Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, на котором специалисты из Ботропа набили руку по части апгрейда гибрида, далее оставалось полученный опыт запихнуть в более эффектную widebody-упаковку класса Rocket, довести отдачу силовой установки до символической тысячи «лошадей» и преподнести всё это как очередной шедевр космического уровня — отсюда марсианские декорации в промо-съёмке.

Widebody-обвес у Brabus Rocket 1000 мало чем отличается от такового у лифтбека Brabus Rocket 900 образца 2020 года, а установленный под капотом Brabus Rocket 1000 бензиновый М177 с увеличенным с 4,0 до 4,5 л рабочим объёмом даже слабее, чем у Brabus Rocket 900: на Rocket 1000 он выдаёт 796 л.с. и 1250 Нм, на «девятисотом» — 900 л.с. и 1250 Нм, причём максимальный крутящий момент в обоих случаях принудительно ограничен на отметке 1050 Нм, чтобы поберечь мерседесовский 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift.

Вся гибридная надстройка у Brabus Rocket 1000 стоковая: максимальная отдача установленного на задней оси электромотора — 204 л.с. и 320 Нм, он состыкован с двухступенчатым редуктором и питается от литий ионной батареи ёмкостью 6,1 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1000 л.с. и 1620 Нм. Для сравнения скажем, что стоковый Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance имеет в своём распоряжении 843 л.с. и 1470 Нм.

До 100 км/ч Brabus Rocket 1000 разгоняется за 2,6 с (на 0,2 с быстрее, чем «девятисотый»), максимальная скорость — 316 км/ч (у «девятисотого» — 330 км/ч).

Салон Brabus Rocket 1000 полностью перешит по сравнению со стоковым автомобилем и имеет более щедрый углепластиковый декор, конкретная цветовая палитра зависит от пожеланий заказчика. Противосолнечные козырьки украшены тиснёным орнаментом из цифр 77 — в честь года основания компании Brabus (1977).