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Nio ET9 научили стряхивать с себя снег при помощи вибрации шасси

Китайский производитель электрокаров NIO «научил» автомобиль ET9 самостоятельно стряхивать с себя снег. Об этом пишет «За рулем».

Процесс происходит при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси. Машина раскачивается из стороны в сторону и снег слетает с нее.

В компании пояснили, что функцию можно будет использовать не только перед тем, как с утра отправиться в поездку, но и непосредственно в пути.

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Автоэксперты уточнили, что автомобиль оснащен легкими и компактными электродвигателями суммарной мощностью 707 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 120 кВт·ч.

Экспресс-станция заряжает машину за 5 мин. Запаса хода на одном заряде хватает примерно на 255 км.

В премиум-версии у модели более просторный салон с четырехместной компоновкой и интерьером Executive Bridge. Стоимость электрокара составляет порядка $112 тыс. (10,3 млн рублей).

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