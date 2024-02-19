Китайский производитель электрокаров NIO «научил» автомобиль ET9 самостоятельно стряхивать с себя снег. Об этом пишет «За рулем».

Процесс происходит при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси. Машина раскачивается из стороны в сторону и снег слетает с нее.

В компании пояснили, что функцию можно будет использовать не только перед тем, как с утра отправиться в поездку, но и непосредственно в пути.

Автоэксперты уточнили, что автомобиль оснащен легкими и компактными электродвигателями суммарной мощностью 707 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 120 кВт·ч.

Экспресс-станция заряжает машину за 5 мин. Запаса хода на одном заряде хватает примерно на 255 км.