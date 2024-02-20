Новый BMW M5 может оказаться почти на полтонны тяжелее предшественника

Сейчас «заряженные» седан и универсал баварской марки готовятся к скорой премьере. Официальной информации о технике новинок пока практически нет.

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Выпуск BMW 5 series стартовал в 1972 году, при этом презентация четырёхдверной версии модели актуального поколения (серии G60) прошла в мае прошлого года. Тогда же дебютировал и полностью электрический седан, который получил собственное название – BMW i5, а подзаряжаемая гибридная «пятёрка» появилась осенью 2023-го. В начале текущего месяца были представлены пятидверные версии модели: речь идёт об универсале BMW 5 series Touring шестого поколения и о его «зелёной» модификации – i5 Touring. Семейство ещё ждёт пополнение в виде новых «заряженных» M5 и M5 Touring.

Колеса.ру

Ожидается, что премьера новинок пройдёт в ближайшее время, производство нового седана BMW M5 стартует в июле текущего года, а в ноябре к нему присоединится «горячий» универсал. Пока что баварцы держат внешность «эмок» в секрете, но дизайнер Kolesa.ru ранее уже предположил, как будут выглядеть «заряженные» четырёхдверка и «сарай».

Колеса.ру

Сейчас появились новые технические подробности BMW M5 и M5 Touring, но стоит отметить, что они пока неофициальные: информация опубликована на сайте Bimmer Post. Судя по данным одного из пользователей, снаряженная масса «заряженной» четырёхдверки нового поколения составит 2435 кг. Стоит отметить, что этот показатель почти на полтонны (на 453 кг) больше по сравнению с предшественником (серии F90). При этом снаряженная масса нынешнего Mercedes-AMG GT 63 S E Performance равна примерно 2,4 тонны.

Колеса.ру

Согласно сообщению, седан M5 подрастёт в размерах: ожидается, что по сравнению с предшественником его габаритная длина увеличится на 36 мм, а ширина – на 70 мм. Напомним, у текущей версии «заряженной» четырёхдверки длина равна 4965 мм, ширина – 1903 мм. Какие габариты и снаряженная масса будут у «горячего» универсала, станет известно позже.

Официальных данных о «начинке» заряженных седана и универсала пока совсем немного. Пока что в компании рассказали только о том, что модель оснастят подключаемой гибридной силовой установкой, в основе которой находится V8. Пользователь сайта поклонников бренда сообщает, что новые «эмки» получат ту же гибридную систему, которой оснащается кроссовер XM, дебютировавший осенью 2022 года.

По предварительным данным, в основе силовой установки BMW M5 и M5 Touring окажется битурбомотор объёмом 4,4 литра мощностью 577 л.с. (максимальный крутящий момент – 750 Нм). Предполагается, что он будет работать в тандеме с электромотором, выдающим 194 л.с. (280 Нм). Ожидаемая совокупная отдача системы – 718 л.с. Ещё в её состав, вероятно, войдёт батарея ёмкостью 18,6 кВт*ч (у кроссовера XM – 25,7 кВт*ч); запас хода при движении только на электротяге пока не называется.