Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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"Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - цитирует РИА Новости агентство.

Марка и модель автомобиля не называются. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны для лидера КНДР получили секретарь центрального комитета Трудовой партии Пак Чон Чхон и Ким Ё Чжон - замглавы отдела ЦК партии, сестра Ким Чен Ына.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что этот подарок является ясным свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Она также передала слова благодарности Владимиру Путину.