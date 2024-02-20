ЦТАК: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - цитирует РИА Новости агентство.
Марка и модель автомобиля не называются. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны для лидера КНДР получили секретарь центрального комитета Трудовой партии Пак Чон Чхон и Ким Ё Чжон - замглавы отдела ЦК партии, сестра Ким Чен Ына.
Ким Ё Чжон подчеркнула, что этот подарок является ясным свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Она также передала слова благодарности Владимиру Путину.
Напомним, в сентябре прошлого года во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин показал ему Aurus. Лидер КНДР осмотрел автомобиль снаружи и посидел внутри. Президент РФ иногда демонстрирует этот лимузин иностранным коллегам. Некоторые из них проявили интерес к автомобилю.