В РФ в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности

В 2025 году группа «Соллерс» планирует запустить производство компонентов систем безопасности, таких как подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления, на своем заводе в Ульяновске. Для реализации этого проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), как сообщили в пресс-службе компании агентству РИА Новости.

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Этот проект стал первым в России среди отечественных производителей, поскольку ранее подобные компоненты производились исключительно иностранными компаниями.

Дочернее общество ПАО «Соллерс», ООО «Компоненты Системы Безопасности», получило льготный заем от ФРП на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности. Производство критически важных комплектующих для автомобилестроения будет организовано на территории индустриального парка УАЗ, включая подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления системой. Планируется начать серийное производство в 2025 году.

Компания также уточнила, что средства займа от ФРП будут направлены на закупку нового технологического оборудования, такого как пенозаливочные машины, линии сборки компонентов, оборудование для раскроя и шитья, линии для монтажа печатных плат и сборки блоков управления системой пассивной безопасности, а также испытательное оборудование для проверки всех компонентов и изделий.

Потребителями продукции станут предприятия группы «Соллерс», а также другие российские производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Предполагается создание более 200 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.