Гендиректор КамАЗа подтвердил планы завода бросить вызов АвтоВАЗу

Гендиректор КамАЗа сообщил о том, что на заводе стартовал новый проект «Атом», в ходе реализации которого был создан центр по разработке легковых автомобилей.

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КамАЗ намерен встать в один ряд с АвтоВАЗом и составить ему конкуренцию. «Атом» будет включать в себя 700 человек, при этом активное участие в проекте примут партнеры из Китая. Ранее уже сообщалось о том, что на автомобильном заводе «Москвич» будет выпускаться еще один автомобиль российской сборки «Атом». Первый экземпляр должен будет сойти с конвейера в 2025 году.

Сообщается, что «Атом» будет иметь конкурентоспособные цены, достичь этого будет возможно благодаря поставкам импортных комплектующих, предположительно из Китая.

КамАЗ не скрывает информации о том, что кузов автомобиля был позаимствован у Geely Geometry E, полное сходство только это подтверждает. Политика компании преследует цель удешевления автомобиля, а разработка новой платформы только приведет к удорожанию его цены.

«Атом» разрабатывается в стиле китайских кроссоверов, а это значит, что его оснащение будет богатым на электронные системы и дизайн.

Ранее КамАЗ занимался только выпуском крупногабаритной тяжелой техники, но современные условия позволили занять еще одну нишу на российском рынке. На фоне ухода западных брендов рынок начал испытывать дефицит легковых автомобилей, стоимость новых транспортных средств резко возросла.

КамАЗ намерен выпускать бюджетные кроссоверы с богатым оснащением по цене Lada Vesta. Точная дата выхода в продажу автомобиля «Атом», а также его стоимость, не разглашается.