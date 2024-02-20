В России подешевел кроссовер Nissan X-Trail

В феврале текущего года японский кроссовер Nissan X-Trail, поставляемый на российский импорт путем параллельного импорта, подешевел.

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Автомобиль Nissan X-Trail поставляется в Россию из Китая, где его сборка налажена на автозаводе Dongfeng при участии японского концерна. Автомобиль совместной сборки китайского и японского предприятий отличается силовым агрегатом от версии, собираемой в Японии. Nissan X-Trail комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 204 лошадиные силы. Трансмиссия вариаторная, привод передний или полный.

Максимальная скорость не превышает 200 километров в час, разгон до первой сотни 8,7 секунды. Расход топлива в смешенном цикле заявлен на уровне 6,6 литров на сто километров пути.

Если стоимость кроссовера Nissan X-Trail китайской сборки в бензиновом исполнении в декабре прошлого года составляла 3 400 000 рублей, в настоящее время автомобиль доступен от 3 290 000 рублей. Если же говорить о гибридной версии Nissan X-Trail e-Power, то в конце прошлого года за автомобиль 2023 года дилеры просили 4 490 000 рублей, то на текущий момент в классифайдах цена значится на уровне 3 400 000 рублей.

Кроссовер Nissan X-Trail e-Power в движение приводит электромотор на 250 кВт, 1,5-литровый 158-сильный бензиновый двигатель выступает только в роли генератора энергии, привод полный или передний. Габариты гибридной версии: 4681×1840×1730. Максимальная скорость 180 км/час.