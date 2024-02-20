Продажи кроссоверов Aito M9 в РФ начнутся во второй половине 2024 года

Компания «МБ Рус» во второй половине 2024 года планирует начать продажи в России нового флагманского кроссовера Aito M9. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя фирмы Дмитрия Трофимова.

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Автомобильная компания Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei. В Китае кроссовер M9 появился в конце декабря 2023 года. Цены начинаются от 469,8 тыс. юаней (6,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина Aito M9 составляет 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Это флагманская модель бренда. Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором — кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода — 630 км.