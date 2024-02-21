Первые изображения нового флагманского кроссовера Audi Q9

Немецкая компания готовит свой самый большой кроссовер, и благодаря свежим шпионским фотографиям тестовых образцов у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

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Слухи о появлении в модельной гамме Audi полноразмерного флагманского кроссовера с индексом Q9 ходят уже очень давно. Однако только в этом году закамуфлированные прототипы впервые попали в объектив фотошпионов. Несмотря на маскировку, уже есть возможность разглядеть основные черты будущей новинки.

Колеса.ру

Первое, что обращает на себя внимание — весьма необычные для кроссоверов Ауди пропорции кузова с высокой крышей и почти вертикальными задними стойками. В остальном же дизайн будет сделан в стиле других новинок компании. Спереди самым необычным элементом станет раздельная оптика: сверху вдоль кромки капота расположатся светодиодные ходовые огни, а чуть ниже в бампер будут встроены крупные блоки основного света. Кроссовер получит крупную решётку радиатора с оригинальной отделкой из V-образных пластиковых элементов. Сбоку можно отметить необычные для Ауди дверные ручки в виде углублений, такие же появятся на нескольких других новых моделях компании (среди них универсал Audi A7, рендеры которого мы опубликовали недавно). Что же касается кормы большого паркетника, то здесь тон задают внушительного размера фонари с «клыками» по бокам, традиционно для Audi объединённые светодиодной полосой.

Колеса.ру

Судя по наличию у тестовых образцов патрубков выхлопной системы, Q9 будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания (скорее всего, в различных гибридных вариациях). Это также укладывается в новую систему наименований компании, где модели с нечётными индексами будут иметь ДВС, а с чётными — полностью электрическую начинку. Кроссовер получит три ряда кресел в салоне, а его основными конкурентами станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Кстати, на сегодняшний день самым большим кроссовером Ауди является модель Q6, которая была представлена в 2022 году, её длина составляет 5099 мм, ширина — 2014 мм, высота — 1784 мм (для сравнения, габариты Audi Q7 — 5063x1970x1741 мм). Правда, её едва ли можно считать флагманом, так как она сделана на базе относительно недорогого Volkswagen Teramont и официально предлагается только в Китае.

Премьера новинки ожидается ближе к 2025 году.