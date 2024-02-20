В Китае представят 517-сильный внедорожник Tank 700

Компания Great Wall Motor готовится представить гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T на китайском рынке 26 февраля. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит 500 тыс. юаней (6,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Углы въезда и съезда составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины — 3110-3195 кг. Автомобиль, оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, способен буксировать прицеп до 2,5 тонны.