$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

В Китае представят 517-сильный внедорожник Tank 700

Компания Great Wall Motor готовится представить гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T на китайском рынке 26 февраля. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит 500 тыс. юаней (6,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

В Китае представят 517-сильный внедорожник Tank 700
© Great Wall Motors

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Углы въезда и съезда составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины — 3110-3195 кг. Автомобиль, оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, способен буксировать прицеп до 2,5 тонны.

До этого стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

Автоновости
1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости