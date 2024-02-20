Kaiyi может запустить в РФ продажи полноприводной версии кроссовера X7 Kunlun

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, вышедший на российский рынок в начале февраля, получит в России полноприводную версию. Она уже разработана и сейчас проходит испытания, после которой последуют сертификация и получение ОТТС. Продажи «живых» машин должны стартовать до конца этого года, сообщает Quto.

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О ценах на полноприводный X7 Kunlun пока можно только догадываться, но российский офис Kaiyi рекомендует взять за ориентир 3 300 000 рублей. Для сравнения, варианты с одной ведущей осью по «прайсу» стоят от 2 997 900 до 3 475 000 рублей, и если прогноз по стоимости сбудется, то, имея полный привод, флагман Kaiyi сможет стать полноценным конкурентом популярного Geely Monjaro.

Напомним, Kaiyi X7 Kunlun ­– один из самых крупных автомобилей в своем сегменте. Его длина, ширина и высота составляют 4710, 1964 и 1705 мм соответственно, а колесная база – 2800 мм, что обеспечивает запас пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров. В России продается пятиместная версия модели с багажником объемом 546 литров, который при сложенных сиденьях второго ряда вырастает до 1566 литров.