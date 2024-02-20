«Киберсемёрка» и «Кибердевятка»: в России запатентовали ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109 в стиле Tesla Cybertruck

Пару недель назад мы писали про необычный патент «Киберчетвёрки», который появился в базе Федерального института промышленной собственности. Универсал, впитавший в себя черты ВАЗ-2104 и Tesla Cybertruck был придуман предпринимателем из Курска.

© Carakoom

Интересно, что получив общественный резонанс, он также запатентовал внешний вид «Киберсемёрки» и «Кибердевятки». Оба дизайн-проекта выполнены в той же стилистике, но напоминают другие модели АвтоВАЗа — ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109, соответственно.

Никаких подробностей о возможной технической начинке этих автомобилей не сообщается. Единственное, что мы узнаём из охранных документов, что это электромобили. У всех трёх запатентованных автомобилей одинаковые колёсные диски с добавлением голубых светящихся элементов, а также передние фары и задние фонари с пиксельным рисуноком в виде N (или И) и V.

Carakoom

Голубые полосы также присутствует на порогах, а спереди и сзади можно заметить оранжевые линии.

Carakoom

Мы до сих пор не знаем причин, зачем кому-то понадобилось патентовать внешний вид киберавтомобилей. Вряд ли кто-то в здравом уме будет создавать нечто подобное хотя бы в виде прототипов. К тому же у АвтоВАЗа, в случае попыток организовать массовое производство, могут возникнуть вопросы.