Рассекречена цена электромобиля российской марки «Амберавто»

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на то, что на сайте принадлежащей холдингу «Автодом» компании «Автосмарт» уже есть предложение по покупке электромобиля «Амберавто А5» калининградской сборки. Его стоимость составляет 3,4 миллиона рублей, но можно оформить подписку за 164,9 тысячи рублей в месяц.

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«Амберавто А5» — это электрический среднеразмерный седан, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». На деле же это не собственная разработка «Автотора», а китайский JMEV GSE совместного предприятия JMC (Jiangling Motors Corporation) и Renault. Причем держателем основной доли в СП является французская марка, официально из России ушедшая.

JMEV GSE (также известный как Yi) продавался и в Европе, там модель называлась Mobilize Limo и была ориентирована на сервисы такси и проката. Однако европейцам электрический седан оказался не нужен — за 2023 год продали всего семь таких машин, — и прошлой осенью проект свернули.

Автотор

При этом JMEV GSE остался на китайском рынке, а теперь появился и в России с новым именем «Амберавто А5». Он оснащается 150-сильным электромотором, установленным на передней оси, и батареей емкостью 60 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 520 километров по циклу CLTC (или на 450 километров по циклу WLTP).

«Китайские автомобили» прочат в конкуренты калининградскому «Амберавто А5» электрический седан Evolute i-Pro, который тоже производят в России на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области.