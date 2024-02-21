Nissan Leaf третьего поколения должен получить измененный дизайн и увеличенный запас хода

Nissan Leaf стал одним из первых автомобилей с электромотором, который дебютировал на российском рынке и является лидером продаж в данном сегменте.

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Дебют Nissan Leaf состоялся в далеком 2011 году, когда многие производители только начали размышлять над созданием электрокаров, Nissan же не стал ждать и одним из первых выпустил электромобиль на рынок.

С момента дебюта Nissan Leaf сменил уже два поколения, в 2026 году в продажу должно поступить третье. Ожидается, что автомобиль Nissan Leaf получит полный редизайн. Согласно предварительной информации, решетка радиатора должна увеличиться в размерах, а головная оптика будет реализована в виде крыльев.

Nissan Leaf 2026 года будет выпускаться на платформе CMF-EV, на которой уже собирается Nissan Ariya. Nissan Leaf может получить аналогичную с Ariya силовую установку. Это электрический мотор мощностью 214 или 238 лошадиных сил, также предусмотрена и комплектация с двухмоторной установкой на 335 и 389 лошадиных сил.

Nissan Leaf после очередного рестайлинга должен получить увеличенный запас хода, в настоящее время он заявлен на уровне 346 километров.

Официальный старт запуска производства Nissan Leaf третьего поколения запланирован на 2026 год. Стоимость его в настоящее время не разглашается. При этом Nissan Leaf 2023 года выпуска предлагается на российском рынке от 2 700 000 рублей.