В России появился надежный кроссовер Mazda, который лучше и намного дешевле «китайцев»
Крупные и небольшие автосалоны из разных регионов России начали активно поставлять в нашу страну новые кроссоверы Mazda CX-50, которые раньше никогда не продавались на российском рынке официально. При этом цены на них стали заметно ниже: если в прошлом году, в силу скудности ассортимента, они начинались от 4 550 000 рублей, то теперь самый дешевый CX-50 на одном из классифайдов оценен в 3 734 112 рублей, выяснили «Автоновости дня».
Столько стоит кроссовер 2023 года выпуска с учетoм всех затpат и тaможeнныx этaпов, включaя пaкет дoкумeнтoв для дaльнeйшeй постанoвки на учет, по курcу валют нa дeнь oпубликoвaния объявлeния. Правда, в наличии автомобиля нет — компания из Владивостока привезет его по индивидуальному заказу.
Столько стоит кроссовер 2023 года выпуска с учетoм всех затpат и тaможeнныx этaпов, включaя пaкет дoкумeнтoв для дaльнeйшeй постанoвки на учет, по курcу валют нa дeнь oпубликoвaния объявлeния. Правда, в наличии автомобиля нет — компания из Владивостока привезет его по индивидуальному заказу.
Напомним, кроссовер Mazda CX-50 был представлен североамериканским подразделением Mazda в ноябре 2021 года. Он построен на общей с Mazda 3, Mazda 6 и CX-5 платформе с поперечной компоновкой двигателя и «базовым» передним приводом, который опционально превращается в полный из-за наличия муфты подключения задней оси (i-Activ AWD).