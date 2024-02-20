Крупные и небольшие автосалоны из разных регионов России начали активно поставлять в нашу страну новые кроссоверы Mazda CX-50, которые раньше никогда не продавались на российском рынке официально. При этом цены на них стали заметно ниже: если в прошлом году, в силу скудности ассортимента, они начинались от 4 550 000 рублей, то теперь самый дешевый CX-50 на одном из классифайдов оценен в 3 734 112 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Столько стоит кроссовер 2023 года выпуска с учетoм всех затpат и тaможeнныx этaпов, включaя пaкет дoкумeнтoв для дaльнeйшeй постанoвки на учет, по курcу валют нa дeнь oпубликoвaния объявлeния. Правда, в наличии автомобиля нет — компания из Владивостока привезет его по индивидуальному заказу.

Столько стоит кроссовер 2023 года выпуска с учетoм всех затpат и тaможeнныx этaпов, включaя пaкет дoкумeнтoв для дaльнeйшeй постанoвки на учет, по курcу валют нa дeнь oпубликoвaния объявлeния. Правда, в наличии автомобиля нет — компания из Владивостока привезет его по индивидуальному заказу.