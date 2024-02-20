Land Rover намерен ограничить предельный размер колес авто

Land Rover заявила о своем решении установить максимальный размер колес для своих транспортных средств на уровне 23 дюймов, исключив возможность производства колес большего размера. Это решение было объявлено Мэттом Бекером, директором по инженерии транспортных средств JLR ( Jaguar Land Rover), который подчеркнул, что предложение 24-дюймовых колес не соответствует целям бренда. Он упомянул это в контексте обсуждения дополнительной опции углеродных колес для Range Rover Sport SV, стоимостью 10 150 долларов, которые пользуются высоким спросом среди потребителей, согласно Джамалу Хамиди, директору бренда SV, пишет SPEEDME.RU.

Углеродные колеса, уменьшая общий вес автомобиля на 9 кг на каждое колесо, повышают его динамические характеристики и улучшают сопротивление к теплу от тормозов. При добавлении карбон-керамических тормозов, вес автомобиля может быть дополнительно снижен на 34 кг. Однако Бекер выразил мнение, что увеличение размера колес свыше 23 дюймов негативно скажется на комфорте вождения и управляемости, особенно когда речь идет о колесах из углеродного волокна, которые могут ухудшить сцепление с дорогой из-за уменьшенного профиля шины. Land Rover решила сохранить этот баланс между внешним видом и функциональностью, устанавливая четкие пределы для размеров колес в своих моделях.